Deklico (9) je pokončal, bratec napad preživel

KAIRO – V Egiptu je z neke farme pobegnil leopard in ubil devet let staro deklico, medtem ko je njen mlajši bratec napad preživel. Tuji mediji poročajo, da je deklica Amany brata nesla domov, ko jima je pot prekrižala divja mačka, ki je bila dva dneva na begu. Meščani vasice Kafr El-Hamid južno od Kaira so jima priskočili na pomoč in deklico odpeljali v bolnišnico, a je žal na poti umrla. Rane na vratu so bile prehude.

Leoparda je na koncu pokončala policija. Na spletu pa so se znašli pretresljivi posnetki množice, ki se je s kadavrom fotografirala.