Deklici (1) petarda raznesla roko

NOVI PAZAR – V četrtek so v bolnišnico zaradi poškodb s petardo sprejeli komaj leto in pol staro deklico. Nemudoma so jo operirali in prepeljali na oddelek za plastično kirurgijo v Beogradu. Tam so razkrili, da je deklici petarda popolnoma zdrobila dva prsta (palec in kazalec) in del desne roke.

Po nepreverjenih podatkih srbskega Kurirja naj bi deklico pestovala babica, v nekem trenutku pa naj bi ji v roko položila petardo. Ni znano, ali je bila ta že prižgana ali se je nekako aktivirala, medtem ko jo je deklica držala.