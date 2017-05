Deklica M. S. si je zaradi posnetka na youtubu hotela vzeti življenje

Komaj 12 let stara deklica iz Bosne in Hercegovine si je poskušala vzeti življenje, potem ko so jo zasmehovali na različnih družabnih omrežjih.

M. S. je aprila na svojem youtube kanalu objavila desetminutni posnetek, na katerem govori o svojem fantu, ki jo je zapustil. Posnetek je postal viralen, ogledalo pa si ga je več deset tisoč ljudi. Pod njim so se zbrali številni komentarji, večinoma negativni, nekateri pa so ji celo pisali, naj si vzame življenje.

»Rada sem ga imela z vsem srcem. Ne morem dojeti, kaj sem storila narobe,« je povedala na posnetku, kjer podrobno opisuje svoja čustva. »Ne morem živeti brez njega,« je dejala nesrečna deklica.

Po zadnjih podatkih je deklica zunaj smrtne nevarnosti.