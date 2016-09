Deklica (8) najprej posiljena, potem so ji ubili še očeta

BERLIN – Policija je prijela 27-letnika, ki je bil osumljen posilstva osemletnega dekleta v migrantskem kampu v Berlinu. Medtem ko so možje postave opravljali svoje delo in moškega vklenili, je proti njim z nožem stopal moški, ki je bil čisto iz sebe. Proti njim je vpil, da tega ne bo preživel. Nemška policija ga je ustrelila in mu zadala smrtne rane, na koncu pa se je izkazalo, da je šlo za očeta deklice, ki naj bi bila posiljena.

Priče pravijo, da je bil moški ustreljen večkrat, žalostno vest o njegovi smrti pa so sporočili iz bolnišnice. Tam so ga tudi identificirali kot 29-letnega očeta domnevno posiljene deklice, ki je prišel iz Iraka. Osumljenec za posilstvo sicer prihaja iz Pakistana.

Policija okoliščine še preiskuje, preverjajo pa tudi, ali je do posilstva sploh prišlo.