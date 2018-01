Deklica (5) umrla na obletnico dneva, ko je premagala raka

TORONTO – Petletna borka Camila Torcato iz Toronta je v ponedeljek umrla v tragični prometni nesreči, ko je bila z očetom Amilcarjem iz vrtca namenjena proti domu. Vanju je trčil voznik terenskega avtomobila in ju stisnil med njuno ter drugo parkirano vozilo.

Hudo poškodovano Camilo so odpeljali v bolnišnico in kljub velikim naporom zdravnikov, ki so se ure borili za njeno življenje, je istega dne umrla zaradi notranjih krvavitev. Zgodba je toliko bolj žalostna, ker je deklica na dan nesreče praznovala prvo obletnico zmage nad rakom.

»Bog je k sebi vzel našo Camilo, ki je pri treh letih zbolela za rakom in ga premagala, pri petih pa ni preživela prometne nesreče,« je zapisano na spletni strani GoFundMe, kjer so zbirali denar za plačilo računa, ki ga je družina prejela po kemoterapijah. »Bila je posebna deklica, ki je imela težave, raka, vendar je bila vedno prava borka. Bila je ljubka punčka,« je za Toronto Star povedal žalujoči oče.