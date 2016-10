Deklica (4) zastrupljena s kokainom: takega primera ne pomnijo

ZAGREB – Štiriletno deklico so sprejeli v zdravniško oskrbo v nedeljo zvečer, bila je v kritičnem stanju in krvni testi so pokazali na sledi kokaina, poroča Jutarnji list. Zdravniki so takoj poklicali policijo in pravijo, da podobnega primera ne pomnijo. Policija je v bolnišnici prijela starša deklice in proti njima začela kazenski pregon zaradi kratenja otrokovih pravic. Zagrožena kazen za tovrstno dejanje je na Hrvaškem od šest mesecev do pet let zapora.

Sodnik je očetu deklice, 35-letnemu D. J., in pet let starejši materi I. J. odredil enomesečni pripor. Deklica je po zastrupitvi s kokainom uspešno okrevala, predali naj bi jo centru za socialno delo. Kako je do zastrupitve prišlo, policija še preiskuje. Kriv naj bi bil oče, saj se že dlje časa bori z odvisnostjo.