Dekletovo truplo je 15 mesecev skrival v omari

BOLTON – Pred kraljevim sodiščem v Boltonu v Angliji je 43-letni Andrew Colin Reade priznal, da je 15 mesecev imel skrite posmrtne ostanke 44-letne Victorie Cherry. Sosedje so bili zgroženi, ko so izvedeli za njegovo skrivnost. Povedali so, da so zaznali smrad, ki se je širil po stavbi, a niso pomislili, da bi lahko bila Victoria, saj je Andrew trdil, da je odšla živet nazaj k mami. Nekateri so bili celo pri njem na čaju, medtem ko je truplo razpadalo v omari. A Victoria ni mogla nikamor, saj je bila od oktobra 2015 mrtva. Zanimivo je, da jo je njena družina prijavila kot pogrešano šele oktobra 2016, potem ko je niso nikjer izsledili. Truplo so odkrili policisti 16. januarja letos, potem ko so preiskali Readov dom.



Oblasti trenutno raziskujejo vzrok smrti. »To je zalo nenavaden primer. Še vedno čakamo na toksikološke rezultate, preden bomo lahko nadaljevali preiskavo,« je povedal osumljenčev zagovornik Nick Ross. »Ker je bilo truplo zelo dolgo v omari, so patološki testi zelo težko izvedljivi,« je pojasnil sodnik Timothy Stead. Osumljeni Read je trenutno v zaporu Forest Bank, kjer čaka na sojenje. Za zdaj je priznal le krivdo, da je preprečil njen pogreb in da je imel skrito truplo, ne pa tudi, da jo je ubil. »Vicky je bila ljubka, za vsakega si je vzela čas, vsi smo se ob njej bolje počutili,« je povedal njen 37-letni prijatelj Gary Sleeman. »Rekel je, da ga je zapustila, večkrat sem pri njem prespal na kavču. Tudi ko je bila še živa. Spal sem tik ob omari, verjemite, da imam zelo mešane občutke glede vsega.«



Sosedje so razkrili, da je na hodnik privlekel staro preprogo in osvežilce zraka, da bi zakril smrad. »Nismo imeli razlogov, da ne bi verjeli, da je odšla.«