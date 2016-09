Dekleti najprej oropali žrtev, moški jo je potem posilil

MANCHESTER – V sredo je bila posiljena najstnica. Najprej sta jo oropali dve dekleti, ki sta jo zrušili na tla, potem pa jo je posilil še moški. Po dejanju je trio pobegnil. Inšpektor Dave Moores je dejal, da je šlo za strahotno dejanje: »Žrtvi nudimo ustrezno podporo, preiskava pa je v polnem zamahu.«

Moški je star slabih 30 let, suhljat in z gladko obritim obrazom. Nosil je športna oblačila. Eno od deklet naj bi bilo staro okoli 18 let, vitko, mešane rase, lase pa je imelo spete v čop. Drugo dekle naj bi bilo ravno tako mešane rase, staro okoli 20 let, lase pa je imelo spete v razmršen čop. Obe sta govorili z lokalnim naglasom.