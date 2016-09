Dejanova mama je skrušena: Namesto sprejema mu pripravljam pogreb

LOZNICA – Tragična novica iz Kitajske, kjer je na kolesarski dirki pri padcu z glavo udaril v steber in potem umrl Dejan Marić (25), je pretresla vso Srbijo.

Vsa Loznica ga objokuje, bil je velik vzornik mlajšim in uspešen športnik, njegova mama Milanka pa še kar ne more dojeti, da je ostala brez sina edinca, poroča srbski Alo.

V družinski hiši se zbirajo sorodniki in prijatelji, Dejanova mama pa je ob obisku novinarjev gledala fotografijo na svojem mobilnem telefonu in neprestano ponavljala, da ne more verjeti, kaj se je zgodilo. »Nazadnje sem ga videla 8. septembra, dan pred njegovim odhodom na Kitajsko. Prišel je pome v službo z avtomobilom, ki si ga je izposodil od prijatelja. Malo me je presenetil, a je rekel, da se mora posloviti od mame, preden odide na tako dolgo pot. Takrat sem sina videla zadnjič. Tja sem poslala živega, zdaj pa ga pričakujem mrtvega. Namesto sprejema mu pripravljam pogreb,« je povedala.

Dejan se je s kolesarstvom začel ukvarjati v četrtem razredu, potem pa je padel in se poškodoval, a se je kmalu vrnil na kolo. Njegova mama pravi, da je ves čas ponavljal, kako rad bi kolesaril, v prvem letniku srednje šole ga je tako vpisala v domači klub. »Bil je mladoleten, jaz pa sem podpisala, da se strinjam z njegovo včlanitvijo. V Krupnju je končal srednjo šolo za avtoelektričarje, nato pa začel kolesariti za Metalac. Po nesreči so me iz kluba večkrat klicali in obljubili, da se ne bodo vrnili iz Kitajske, dokler se postopki okoli Dejana ne uredijo. Prosila sem jih, naj mi ga vrnejo, da bi ga pokopala, kot zasluži,« je neutolažljiva mama Milanka.

»Angel moj, ki bo vedno živel v meni«

Skrušen je tudi njegov stric Janko Aleksić, ki je dodal, da je to za družino velika tragedija. Pred dvema letoma ga je lokalna skupnost nagradila za enega najboljših športnikov leta, ime Loznica pa je ponesel v svet. Nizal je zmage, na Kitajskem pa mu je sreča obrnila hrbet. »Bolečina je neopisljiva, mami pa je najtežje, saj je imela samo njega,« je dodal stric.

Oglasila se je tudi njegova bivša partnerica Sloba Rajković, ki pravi, da ga ima najraje na svetu. »Bil je moj in za vedno bo ostal v mojem srcu in duši. Angel moj, ki bo vedno živel v meni in nikoli ne bo pozabljen. Rada bi žalovala v miru, razumite me,« je zapisala.