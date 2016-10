Dečka (14) skoraj zadavil zaradi iphona

MILANO – Čeprav moderna tehnologija marsikdaj lahko olajša življenje, je v nekaterih primerih lahko tudi zelo nevarna. To je na lastni koži občutil 14-letni deček iz Milana, ki je med čakanjem na avtobus sedel na klopci in se igral s svojim iphonom 7, ko je zaradi njega skoraj umrl, poroča Ansa.

Do njega je namreč prišel 30-letni Hrvat Daniel Š., ki ga je začel dušiti, da bi mu lahko vzel telefon. Dečka je zgrabil za vrat, da dvignil in ga z eno roko držal v zraku, medtem ko mu je z drugo poskušal odvzeti napravo.

Na srečo pa je napad izvedel sredi belega dne, okoli 13.30 na lokaciji, kjer je bilo mnogo ljudi. Njegovo dejanje so tako hitro preprečili, saj so bili policisti oddaljeni le nekaj sto metrov. Napadalca so ujeli in ga vrgli na tla, kot bi bil lutka, pričajo očividci.

Dečka, ki je bil v hudem šoku, so odpeljali v bližnjo bolnišnico, kjer so odkrili poškodbe vratu. Moški ga, ki je v Italijo prispel pred dvema mesecema, ga je namreč zaradi telefona skoraj zadavil.