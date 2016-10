Deček (8) si je med igro zlomil roko, šest dni kasneje je umrl zaradi infekcije

LOZNICA, BEOGRAD – Srbijo pretresa smrt 8-letnega dečka Radenka Nikolića iz okolice Loznice, ki je umrl zaradi sepse šest dni po tem, ko si je med igro zlomil roko. Dečka so namreč od prvega dne zdravili v zdravstvenih ustanovah, zato portal blic.rs postavlja vprašanje, kako je to sploh mogoče. Primer je pod lupo zdravstvene inšpekcije in interne kontrole v bolnišnice, v kateri se je deček zdravil. Dečka so namreč v usodnih šestih dneh od zloma roke večkrat preverjali v bolnišnice tako ortopedi kot tudi pediatri. Tretji dan pa so ga napotili na inštitut v Beograd.

Deček se je poškodoval v nedeljo 2. oktobra, ko je padel s tobogana in si zlomil roko, starši pa so ga odpeljali v lokalno bolnišnico, kjer je zdravnik sprva domneval, da bo operacija v Beograd neizbežna, a je nato dečku namestil roko in ga po kontrolnem posnetku poslal domov v mavcu, starše pa pomiril, da bo vse v redu. Ko je deček ponoči dobil temperaturo, ta pa ni padla, so ga starši ponoči odpeljali k pediatru, ki pa je dejal, da gre za normalno posledico po poškodbi.

Deček je v sredo dobil temperaturo, ki je samo še rasla, agonija pa se je takrat šele pričela. Sledile so številne operacije, v petek pa so starši izvedeli, da se je dečku infekcija razširila na pljuča. V soboto je nesrečni Radenko umrl.