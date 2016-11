Davorin (15) izginil v soboto. Kje je?

TRNOVEC – Pri sosedih Hrvatih je izginil 15-letni Davorin Štefulj. Medžimurska policijska uprava je medijem sporočila, da so ga nazadnje videli v soboto okoli 14. ure. Kam je šel od doma v Trnovcu, ki se nahaja ob meji s Slovenijo, ni znano.

Ko je izginil, je bil oblečen v črno jakno, kavbojke in obut v sive platnene športne copate. Visok je okoli 170 centimetrov, srednje postave. Lase in oči ima kostanjeve. Fant ima epilepsijo, po podatkih staršev pa do zdaj z njim ni bilo težav.

Vse, ki bi ga morebiti videli, prosijo, da to sporočijo policiji.