Davor posiljeval desetletnico, zdaj toži državo

STRASBOURG – Obsojeni pedofil iz kraja Bibinje, 60-letni Davor L., se je pritožil na ustavno sodišče, ker je moral v preiskovalni zapor, potem ko je več let spolno zlorabljal otroka in so ga obsodili na 12 let zapora.

Lani so ga izpustili iz zapora, potem ko se je pritožil na sodišče za človekove pravice v Strasbourgu, in zdaj na prostosti čaka ponovno sojenje. V zaporu v Pulju naj bi bili menda nečloveški pogoji. Slobodna Dalmacija poroča, da so ga odtujili od družine, bival je na 23 kvadratih skupaj še s sedmimi zaporniki, prhal se je lahko le enkrat tedensko. Hrvaška bo za nameček plačala še 75.000 kun odškodnine in 30.000 kun sodnih stroškov. Odsedel je nekaj manj kot sedem let.

Davor L. je več let posiljeval deklico, dokler ni ta šla v drugi razred osnovne šole. Njegov zločin je bil razkrit, ko je nesrečni otrok poskušal narediti samomor. Danes je njegova žrtev stara 26 let in trpi zaradi posttravmatske stresne motnje. Hodi na psihoterapijo in se zdravi. Že večkrat si je znova poskušala vzeti življenje.