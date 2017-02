Davil jo je,  nazadnje pa utopil

Islandijo, ki sicer uživa status ene od držav z najmanj kriminala (prekašata jo le Liechtenstein in Singapur), pretresa epilog skrivnostnega izginotja 20-letne Birne Brjansdottir. Mladenka je izginila neznano kam sredi januarja po noči zabave v reykjaviških barih. Potem ko je družina obvestila policiste, so se postopoma odkrivale sledi, ki so preiskovalce vodile v pristanišče Hafnarfjordur na jugu mesta. Prva sled za izginulo je bil videoposnetek varnostne kamere, ki je pokazal, da je dekle okoli 5. ure zjutraj na dan izginotja obiskalo eno od mestnih prodajaln kebaba. Pozneje so preiskovalci v omenjenem pristanišču našli dekletove čevlje. Videokamere so ob 6.30. posnele rdečo kio, parkirano poleg ladje Polar Nanoq – vozilo je bilo podobno tistemu, ki so ga opazili v bližini kraja, kjer so Brjansdottirjevo nazadnje videli. Ko so avto izsledili, jih je čakalo grozljivo odkritje – krvave sledi, za katere se je izkazalo, da jih je pustila izginula. Izkazalo se je, da je bilo vozilo najeto, najeli pa so ga mornarji z ladje, prikazane na videoposnetku. Ker je Polar Nanoq tedaj že izplula iz pristanišča, so policisti s pomočjo specialne enote, znane pod imenom Vikinška liga, poleteli na ladjo s helikopterjem. V akciji, ki bi bila prav lahko prizor iz katerega akcijskega filma, so aretirali dva mornarja. Enega so pozneje izpustili, drugi pa ostaja za rešetkami.



Medtem prihajajo na dan nove srhljive podrobnosti januarskega dogajanja. Obdukcija je pokazala, da je morilec Birne najprej grabil za vrat, da bi jo zadavil, a mu to ni uspelo, nato pa jo je, še živo, vrgel v ledeni Atlantik, kjer se je utopila – to je potrdila voda v njenih pljučih.