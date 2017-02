Davil je košarkarico, kriva je bila zvezda slovenskega BB

BEOGRAD – Nekdanjo srbsko košarkarico Milico Dabović je napadel njen nekdanji partner, 32-letni Hrvat Šime Šiklić - Simon, pretepel jo je in jo davil, poročajo srbski mediji. Dabovićeva je napad, ki se je zgodil v njenem stanovanju, prijavila policiji, ta njenega nekdanjega fanta še išče. Milica je povedala, da jo je med drugim stiskal za vrat, pri čemer jo je laže telesno ranil, po desni roki ima praske.



Mediji namigujejo, da se je incident zgodil zaradi objave fotografij, na katerih je Simon s starleto Sorajo Vučelić; 35-letna košarkarica je takrat za srbske medije povedala, da ni vedela, da se je njen partner dobil s starleto, da tistega večera ni prišel domov in se ji ni nič oglasil. »Bil je že problem zaradi moje izjave, da bi presedlal s konja na osla,??e bi bil s Sorajo. Takrat sva se sprla in je verjetno šel v klub, da bi se ji opravičil. Vesela sem, da se je to zgodilo, saj lahko zdaj laže prekinem zvezo,« je dejala Dabovićeva.



Tokrat sicer Šime, nekdanji rokometaš, zdaj pa poslovnež v Franciji, ni prvič prišel navzkriž z zakonom zaradi nasilništva. Decembra 2015 je napadel dva varnostnika v nekem nakupovalnem središču v Beogradu, ker sta ga opomnila, da je avto pustil na parkirišču za invalide. Moška sta jo odnesla z lažjimi telesnimi poškodbami, Šime pa je končal na policijski postaji in potem po hitrem postopku, ker je tuji državljan, pri sodniku za prekrške, ki ga je kaznoval s 30.000 dinarji globe, to je Šime poravnal takoj. Milica je takrat za srbski Blic povedala, da je presenečena: »Moram povedati, da sem šokirana, tako je reagiral, ker sta ga žalila.«