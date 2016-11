Darko iskal partnerja svoje bivše, nato izvlekel nož

ZAGREB – Sprožena je preiskava proti 24-letnemu Darku Bodišu zaradi dvojnega umora, saj je v četrtek v Ulici Cuglini v zagrebški Gornji Dubravi zaradi ljubosumja in želje po maščevanju z nožem ubil Vlada Plešeja (67) in Ivico Pilijo (42).

Bodiš je pobesnel, ko je izvedel, da je sin Plešeja v zvezi z njegovo nekdanjo partnerico, s katero ima tudi otroka. Ker Plešej ni hotel razkriti, kje sta njegov sin in Bodiševa bivša, ga je Bodiš udaril v glavo in obenem s komolcem odrinil Pilijo. Nato je izvlekel iz žepa še nož in ju večkrat usodno zabodel.

Preberite še: Ozadje Darkovega morilskega pohoda: petletni vnuk gledal umirajočega dedka

»Oba ranjena moška sta umrla na prizorišču zločina,« je javnost obvestilo državno pravobranilstvo na svoji spletni strani.