Danijel zaradi pijanega župnika v komi, Nina hudo poškodovana

ZAGREB – »Zelo težko in hudo mi je. Dolgo sem se pogovarjal z ranjeno gospo, ki je zdaj, na srečo, dobro. Veliko sva govorila, ne morem opisati, kako težko mi je. Zdaj molim k bogu, da se bo prebudil in okreval tudi njen mož. Zgodilo se je v trenutku. Šel sem na večerjo v Zadar, bilo je v povezavi s krstom, pred tem pa sem popil kozarec vina med obhajilom na Pagu,« je povedal vikar s Paga, 51-letni Poljak Korcz Zbigniew Jacek, ki je v Zadru z 0,94 promila alkohola v krvi naletel na avto, v katerem sta se peljala 42-letni zadrski pulmolog dr. Danijel Sekula in njegova 39-letna žena Nina.

Duhovnik, ki je bil pod vplivom alkohola, je v nepreglednem ovinku izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal na nasprotni vozni pas in s sprednjim levim delom trčil v nasproti vozeče vozilo. V silovitem trčenju je avto z zdravnikom in njegovo ženo odbilo z vozišča, duhovnikov pa se je obrnil in z zadnjim delom udaril v betonski zid bližnje hiše; vsi trije so se hudo ranili, najhuje zdravnik. Od nesreče, ki je bila v soboto, se še ni prebudil.

Jacek, ki ima počeno vretence, je pretresen zaradi nesreče: »Na Pagu sem imel naporen dan, potem pa sem se od tam peljal v Zadar. Začelo je deževati in zgodilo se je. Kako, ne vem. Preden sem se odpeljal, sem popil kozarec vina, saj veste, kako je, kadar so obhajila in krsti. Ne moreš reči ne. Zdaj molim za zdravje ranjenih, ne vem, kaj drugega lahko naredim.« V zadrski nadškofiji nesreče niso hoteli komentirati, prav tako ne posledic, ki bi utegnile doleteti paškega župnika. Policija pa ga je že ovadila zaradi povzročitve prometne nesreče pod vplivom alkohola.