Daniel se je onegavil s kobilo

MONTGOMERY – V torek je pred sodnika stopil najstnik iz Alabame, potem ko so ga aretirali zaradi večkratnega nadlegovanja konja. Policija je povedala, da je 18-letni Daniel Bennett iz Irvingtona osumljen izvajanja spolnih praks s kobilo, zaradi česar ga čaka sojenje. Najstnikova nagnjena so bila razkrita minuli četrtek, ko ga je lastnica 20-letne kobile našla v njenem hlevu. Francie Janes je bila osupla nad prizorom, Daniel pa ji je zatrjeval, da je želel žival le crkljati. To se je dogajalo sredi noči, njen mož je bil opremljen s puško, zato vlomilcu ni pustil oditi, dokler ni prišla policija.

18 -letnik se je lotil kobile Polly.

Policisti so pri Danielu odkrili orodje za vlamljanje, ki ga je skrival pod dolgim plaščem. Francie je takoj izrazila sum, da pri njih ni bil prvič, saj je že poprej pri Polly našla nenavadne predmete in dokaze, da je bil nekdo v njeni ogradi. To naj bi se dogajalo ves december. »Po moji oceni je bil tukaj vsaj desetkrat. Za seboj je puščal toaletni papir, prestavljal je seno, predmeti so bili prevrnjeni. Drugih stvari ne bi rada omenjala.«

Sojenje se bo začelo 19. januarja. Poleg suma spolnega izživljanja nad živaljo se bo moral zagovarjati zaradi posedovanja orodja za vlamljanje in vloma na tujo posest.