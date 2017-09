Damir je na Krku ugrabil in posilil 16-letnico

REKA – Na reškem sodišču se je začelo sojenje zoper 35-letna Zagrebčana, Damirja Šišakovića in Ivana Dejanovića. Šišakoviću sodijo, ker je na Krku ugrabil, posilil in oropal mladoletnico, njegovemu kolegu pa zgolj zaradi ropa. Julija letos sta na makadamski poti ugrabila 16-letnico. Eden je pritekel za njo, ji položil roko na usta in nož na vrat. Nato sta jo odpeljala v gozd, kjer se je Šišaković slekel. Nato je vzel lisice, jo vklenil in ji dejal, da bo seksal z njo zlepa ali zgrda. Prestrašena najstnica ga je prosila, naj ji ne stori hudega, a zaman. Po posilstvu sta jo odpeljala do bankomata in jo prisilila, da je izpraznila svoj bančni račun. Predala jima je 300 kun.

Okoreli kriminalec

Policisti so oba nasilneža ujeli še isti dan. Hrvaški portal 24sata poroča, da je Šišaković zgolj dva dni pred napadom zbežal iz zapora s skokom skozi okno. Tam je prestajal kazen zaradi ropa, je pa bil pred tem obsojen že devetkrat.