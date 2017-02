Dal ji je službo in jo še istega dne posilil

ZAGREB – Ženska iz Siska se je v Zagrebu zaposlila kot natakarica. Njen delodajalec je bil 50-letni R. S., ki pa jo je že prvi dan posilil. Ker ji je menda posodil 300 kun, jo je prisilil, da gre z njim domov s taksijem. Doma jo je odvlekel v spalnico, ji zagrozil, da jo bo vrgel skozi okno, če se mu bo upirala, in jo posilil. Naslednji dan se je v lokalu maltretiranje nadaljevalo. Prijateljem je nato nekako le poslala telefonsko sporočilo, naj ji pomagajo. Ko so prišli ti v stik z R. S., jim je dejal, da je ne izpusti, dokler mu ne poplača dolga, in jim zagrozil, da bo prišel k njim domov in jih zaklal. Ti so nemudoma poklicali na pomoč policijo, ta pa je posiljevalca prijela.

Izjavo policiji je dala tudi posiljena žrtev. Po poročanju Jutarnjega lista je 50-letnik specialni povratnik, ki se je že petkrat znašel v postopku zaradi posilstva.