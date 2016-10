Čustvena izpoved očeta: Zaradi klovna moj sin (5) ne spi in ne je

ZAGREB – Norost, ki se je avgusta začela v ZDA in se nato razširila po svetu, tudi po Sloveniji, je dosegla še bližnjo Hrvaško. Tudi tam so namreč opazili klovna, ki je ob cesti strašil mimoidoče, poroča 24sata.

»Oči, bo klovn prišel? Ga je policija ulovila?« neprestano sprašuje deček (5) svojega očeta Miljenka, odkar sta v nedeljo zvečer med vožnjo videla strašno prikazen. Družina se je peljala v avtomobilu, ko je iz teme na desni strani vozila skočil klovn. »Mahal je s sekiro. Svetila se je, kar pomeni, da je bila nabrušena. Če je bila to šala, ni bila smešna,« je povedal pretreseni Miljenko, ki je imel v avtu svoje tri otroke. Štiriletna hči je med vožnjo zaspala, dveletni sin pa ni razumel, kaj se dogaja, vendar je bila situacija dramatična. Zaskrbljeni oče je takoj poklical policijo, a je klovn že zbežal v smeri vinogradov.

Kljub »srečnemu« koncu pa najstarejši sin dogodka kar ne more pozabiti: od nedelje neprestano sprašuje starše, ali jim bo na vrata potrkal strašni klovn. Čeprav mu je oče povedal, da so klovna zaprli, malček še vedno ni pomirjen. Celo oborožil se je s plastično pištolo in rekel, da ga bo ubil.

Miljenku pa se dogajanje zdi pretresljivo še zaradi nečesa: mladenič, ki se je preoblekel v klovna, bi s svojim nevarnim početjem lahko povzročil tragedijo. Stal je namreč na ovinku, zato bi ga lahko kdo povozil. Neslane šale so presegle vse meje, zato meni, da je samo vprašanje časa, kdaj bo kdo nastradal.