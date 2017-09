Črni september se nadaljuje

RIM – Županja večnega mesta Virginia Raggi je september označila kot črni mesec za Italijo, potem ko so v mestnem parku zvezali in posilili turistko. Žensko iz Nemčije so oropali, preden so jo zlorabili v parku Borghese na severu mesta. V 24 urah je bil to že drugi grozljivi spolni napad, saj je v zdravstvenem domu v Kataniji pacient več ur posiljeval zdravnico.

Italijanske oblasti so že predlagale večjo prisotnost policije, videonadzor in strožje kazni za posiljevalce. Oglasili so se tudi desničarski skrajneži, ki so nastrojeni proti migrantom in zahtevajo, da bi spolne prekrškarje in posiljevalce kemično kastrirali. Pred dnevi se je zgodil še en napad v Firencah, kjer sta karabinjerja študentkama iz Združenih držav ponudila prevoz domov, nato pa ju posilila. Dekleti sta se vračali iz diskoteke. Policista sta suspendirana in čakata na sojenje. Avgusta je več moških v letovišču v Riminiju skupinsko posililo turistko iz Poljske. To naj bi bila ista skupina, ki je zatem posilila še transseksualno prostitutko iz Peruja. Pozneje so štiri ljudi aretirali.

Ministrica za zdravje je pozvala vse zdravstvene ustanove, naj preverijo svojo varnostno infrastrukturo.

Italijanski politiki in aktivisti so dolgo opozarjali, da v Italiji obstaja tradicija nasilja nad ženskami, ki se pogosto izraža v obliki družinskega nasilja, ki ga izvajajo ljubosumni možje ali partnerji. V zadnjih primerih posilstev žrtve niso poznale svojih napadalcev. V primeru iz Katanije je bil storilec stari znanec policije. Ministrica za zdravje je pozvala vse zdravstvene ustanove, naj preverijo svojo varnostno infrastrukturo, saj posiljena 51-letna zdravnica ni mogla poklicati na pomoč, ker je napadalec onesposobil telefonsko linijo in alarm.