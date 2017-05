Črni Jezus hotel ubiti čim več belcev

FRESNO –Trije belci so umrli, eden je bil ranjen v napadu Afroameričana, ki je bil rasno motiviran, je sporočila policija, ki je napadalca že prijela. Kori Ali Muhammad je v Fresnu (ameriška zvezna država Kalifornija) po arabsko vzklikal Bog je velik, ko so ga aretirali in odpeljali v pripor. Ne gre za terorizem, ampak zločin iz sovraštva, je povedal policijski poveljnik Jerry Dyer. Ko so 39-letnika aretirali, jim je povedal, da je nameraval ubiti kar največ belcev.



Osumljenec je prek družabnih medijev večkrat povedal, da sovraži belce in tudi vlado. Vse njegove žrtve so belci, stari so bili od 34 do 58 let, eden je v trenutku, ko ga je 39-letnik ustrelil, sedel v avtu. Napad, med katerim je izstrelil okoli 16 nabojev, je trajal minuto in pol.



»Gre za nasilje, za neizzvane napade posameznika, ki je nameraval zakriviti umor,« je povedal Dyer in pristavil, da se je Muhammad predstavljal tudi kot Črni Jezus. Žrtve menda niso povezane z osumljencem, je še sporočila policija. No, Muhammad naj bi streljal tudi na 59-letnega belca, ki je prihajal iz hiše, a je zgrešil; s pištolo naj bi meril v ženske španskega rodu (žensko, njeno odraslo hčer in štiriletno vnukinjo), ki so slišale strele in stekle v avto, osumljenec se je približal sovoznikovi strani, a ni ustrelil.



Muhammad je stari znanec policije: preiskovali so ga zaradi nezakonitega posedovanja orožja, drog in terorističnih groženj, od prejšnjega tedna so ga iskali tudi zaradi uboja 25-letnega varnostnika pred motelom. Občasno je bil brez doma, nekajkrat je sodeloval s tolpami, menda boleha za duševno motnjo. Njegov oče Vincent Taylor je povedal, da je bil sin prepričan, da je bil sredi vojne med belci in črnci. Ko je bil Kori Taylor dovolj star, si je spremenil ime, je pristavila njegova babica Glenestene Taylor. Obtožili ga bodo štirih umorov in poskusa umora ter tudi posedovanja strelnega orožja, ki pa ga še niso našli.