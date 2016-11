Cestni delavci na prangerju: dva mrtva, oni pa kradli meso iz usodnega vozila

ZAGREB – Hrvaško je v preteklih dneh pretresala afera, v kateri so na »pranger nabili« delavce državne družbe za avtoceste. Po poročanju Slobodne Dalmacije jih je zasačil in posnel nadrejeni, ko so po hudi nesreči romunskega tovornjaka, ki je prevažal meso in mesne izdelke, pospravili meso, ki se je razletelo po cesti. Voznik in sovoznik sta v nesreči umrla.

Iz hrvaške družbe za ceste so sporočili, da so sankcionirali pet delavcev. Odpoved pogodbe o zaposlitvi ni doletela nobenega od delavcev, saj so v preiskavi ugotovili, da je bila vrednost mesa, ki so ga odnesli, zanemarljiva.

Delavci so sicer meso, ki je bilo zapakirano, za svoje zasebne zadeve pospravili šele, ko so policisti in pravosodni organi opravili ogled, pokojnika so odpeljali, delavci pa so popravljali po cesti razmetani tovor. Večino mesa so sicer odpeljali na uničenje.

Nekateri mediji so poročali, da naj bi cestni delavci meso vlačili izpod trupel umrlih v nesreči, kar pa predsednik cestarskega sindikata Mijat Stanić zanika. V bran je dejal še, da sta bivši premier Ivo Sanader in prometni minister Božida Kalmeta iz cestnega proračuna pokradla milijone, delavci, ki imajo izjemno nizke plače, pa poskušajo samo preživeti.