Cerkev pretresa novi škandal: duhovnika posneli med seksom

MODRIČA – Katoliško cerkev v Bosni in Hercegovini pesti nov škandal. Kot pišejo tuji mediji, naj bi eden od tamkajšnjih duhovnikov prekršil celibat in se predajal spolnim užitkom z ženskami. To naj bi se zgodilo najmanj dvakrat.

Zgodba je v javnost prišla, saj naj bi župnika posneli s spuščenimi hlačami, nato pa od njega zahtevali denar. Seveda če je želel, da se nazorni posnetki ne bi znašli v javnosti. Tako naj bi zlikovcem uspelo pridobiti 125.000 evrov. Osumljenci so Aleksandar Vasiljević in Saška Kovačević iz Doboja ter Milo Joksimović iz Modriče.

Duhovnik naj bi za izplačila porabljal tudi sredstva vernikov, ko pa je sprevidel, da izsiljevanju ni videti konca, se je po pomoč obrnil na policijo. Ta je za storilce pripravila past. Denar so označili in jim ga nastavili. Ti so se seveda ujeli v past.

Duhovnik I. K., žrtev izsiljevanja, primera ni želel komentirati, prav tako ne dejstva, da naj bi prekršil celibat, pišejo Novosti.