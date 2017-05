Čedalje bolj drzni dilerji

Napadi na policiste, razkladanje mamil sredi belega dne – tihotapci na jugu Španije postajajo vedno bolj drzni. In to oblastem povzroča velike skrbi. »Razširil se je občutek splošne nedotakljivosti,« pravi Juan Franco, župan mesta La Linea de la Concepcion na skrajnem jugu Španije, ki gleda na Gibraltar.



Kaplja čez rob v tem revnem mestu s 63.000 prebivalci, ki meji na britanski Gibraltar, se je zgodila 16. aprila, poudarja Raul Zambrana iz zveze AEGC, ki združuje člane španske Guardie Civil. Zambrana je novinarjem francoske tiskovne agencije AFP pokazal videoposnetek zakrinkane tolpe, ki je sredi belega dne v mestnem pristanišču razkladala tovor hašiša, medtem ko je skoraj sto ljudi s kamni obmetavalo policiste, ki so jo poskušali ustaviti. »Potem ko so dolga leta nekaznovano tihotapili mamila, jim je stopilo v glavo, da je to njihova pravica in način življenja,« pravi Zambrana.



Dobra organizacija



Mladenič, ki dela v 80 kilometrov oddaljenem obalnem mestu Zahara de los Atunes, že leta opazuje čolne, polne maroškega hašiša, ki prihajajo na špansko obalo. »Dobro so organizirani. Po tovor vedno pride ekipa: eni razkladajo tovor, drugi ga odpeljejo, tretji so na straži. In vsi so Španci in domačini,« pojasnjuje mladenič, ki ni hotel izdati imena, da se mu narkomafija ne bi maščevala. Paco Mena, vodja zveze za boj proti drogam Alternativas, dodaja: »Vedno pridejo s tremi vozili: prvo se pelje v izvidnici, v drugem so mamila, tretje pa je pripravljeno za napad na policiste, če bi jih ti poskušali ustaviti.«



José Cobo, predstavnik AEGC, potrjuje njegove besede in dodaja, da čolni tihotapcev napadajo tudi policijske patrulje, za kar pa krivi predvsem pomanjkanje sredstev za boljšo opremo, saj imajo tihotapci boljše in hitrejše čolne. Policijsko združenje od vlade zahteva najmanj dvesto dodatnih agentov za boj proti narkomafiji. »V La Linei ima Guardia Civil šest avtomobilov, od katerih jih je pet na servisu,« poudarja župan Juan Franco, ki od države zahteva takojšnje posredovanje, saj je mestna blagajna popolnoma prazna, poleg tega pa lokalni policisti nimajo ne sredstev ne izkušenj za boj proti organiziranemu kriminalu.



Visoka brezposelnost



Pokrajina Cadiz, kjer sta La Linea in Zahara, je še posebno na udaru narkomafije zaradi svoje geografske lege in socialno-ekonomskega položaja. Jug Španije je vstopna točka za hašiš iz Maroka na poti v Evropo. Po uradnih podatkih je bilo kar 40 odstotkov vseh mamil, ki so jih policisti lani zasegli v Španiji, ustavljenih prav v Cadizu. Pokrajina ima tudi najvišjo stopnjo brezposelnosti v vsej državi, in sicer kar 35-odstotno.



Kakor pravi župan Franco, so to idealne razmere za širjenje kriminala, posledično pa si navadni državljani ne upajo ničesar reči, saj bi jo hitro skupili. »Zato se marsikdo odloči tvegati življenje,« pravi Paco Mena, »saj lahko samo s straženjem pri prekladanju mamil v 20 minutah zaslužijo 2000 evrov.«



Španska policija je pred dnevi aretirala 30 članov tolpe Los Castanas, ki velja za največjo lokalno organizacijo za tihotapljenje maroškega hašiša. Poleg tone hašiša so med drugim zaplenili še 16 vozil in tri čolne. Toda župan dodaja, da tihotapci po navadi takoj plačajo varščino in so naslednji dan spet aktivni. Tudi Paco Mena je prepričan, da je treba okrepiti policijske vrste, uvesti strožje kazni in pripraviti konkreten načrt za boj proti brezposelnosti.