Brutalno: turisti pridejo v Beograd, da posiljujejo pse

Zoofili organizirano prihajajo v Srbijo, večina jih je iz Nemčije, Nizozemske, Švedske in Velike Britanije, kjer iščejo užitke v »živalskih bordelih« in plačajo za seks z živalmi. Po podatkih društva proti mučenju živali Levijatan obstajajo tudi bordeli s psi, ki se nahajajo v Beogradu.

»Živalski bordeli so specializirane nepremičnine in hlevi na vasi, večinoma s kravami, konji in z osli, s katerimi najpogosteje navežejo stik prek spleta. Turisti se pripeljejo z avtobusi in se nič ne razlikujejo od običajnih. Ko prispejo na vas, sami izberejo, katero žival želijo za seks, in za to plačajo 70–150 evrov. Če želijo posnetek, morajo za to primakniti še dodatnih 50 evrov,« je razkril vir za Alo!. Dodaja še, da večina kmetov v tem ne vidi nič slabega, samo vir zaslužka.

Pavle Bihal, predsednik Levijatana, je ob tem povedal: »Imamo informacije z več strani, da obstaja klub, stanovanje, kjer se vse to dogaja. Čakamo, da nam javijo lokacijo, potem pa bomo vse skupaj prijavili pristojnim institucijam.«

Veterinar Milojko Simić pravi: »Pse in mačke iz Srbije izvažajo v Zahodno Evropo (Nemčijo in Avstrijo) z izgovorom, da gre za nastanitve. Te živali končajo v bordelih in ne v domovih ljubiteljev hišnih ljubljenčkov.« Dodaja, da psi, ki jih moški tako izrabljajo, po dveh, treh posilstvih poginejo, saj jim uničijo analno in vaginalno odprtino.