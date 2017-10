Brutalno posilili mladoletnico v Zadru: Ubili so mene in njo

ZADAR – Hrvaško je leta 2013 pretresla vest o skupinskem posilstvu 17-letnega dekleta. Fantje, takrat stari 22, 19, 18, 17 in 16 let, so jo posilili na plaži Kolovare. Eden od njih jo je omamil v nočnem klubu in jo pripeljal na plažo, kjer jo je posilil kot prvi. Nato je poklical še druge svoje prijatelje, da so se izživljali nad njo. Sodba nad posiljevalci je zdaj postala pravnomočna. Enega od njih so obsodili na tri leta zapora, drugega na leto in pol, tretji je dobil leto dni. Preostalo dvojico so poslali v zapor za mladoletnike.

»Pri nas prevladujejo žalost in borba z mlini na veter. Jaz sem tisto noč umrla. Izgubila sem lase, zbolela za artritisom, imela sem šest operacij. Vsi se namreč zgražajo nad mojo hčerjo, ker se je napila. V resnici so oni uničili naše življenje, ne mi njihovega. Na koncu sva odšli iz mesta kot zločinki,« v zaprti skupini Mame iz Zadra na facebooku o incidentu izpred štirih let piše žrtvina mati.

Pod vsem skupaj se najde tudi komentar: Hči je še mlada, saj bo prebolela ...