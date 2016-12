Brezposelna mamica seksala z najstniki

MILTON KEYNES – Brezposelna mati Amanda Tomkins se mora zagovarjati pred sodišče, saj so jo obtožili, da naj bi se predajala spolnim užitkom s sedmimi fanti, mlajšimi od 16 let, poroča The Sun. Poleg teh obtožb navajajo še druge, in sicer jo obtožujejo tudi fizične zlorabe, fantov pa naj bi se dotikala tudi na neprimeren način.

Osemintridesetletnica je na sodišču zanikala, da bi seksala s fanti. Sodnikovo vprašanje, ali zanika plesanje striptiza, je ostalo brez odgovora.

Sojenje se bo nadaljevalo, ob plačilu varščine pa se bo lahko branila s svobode. A medtem se ne sme sestajati z mlajšimi od 18 let, ji je zažugalo sodišče.