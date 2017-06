Breivik spremenil ime

OSLO – Pred časom smo pisali o zloglasnem avstrijskem posiljevalcu Josefu Fritzlu, ki si je v ječi spremenil ime in priimek. V teh dneh je šel po njegovih stopinjah norveški množični morilec Anders Behring Breivik: njegov odvetnik je potrdil, da si je spremenil ime v Fjotolf Hansen. Zgodilo se je le dan potem, ko je norveško vrhovno sodišče zavrnilo obsojenčevo pritožbo nad nehumanimi razmerami v zaporu.



Breivik je leta 2011 v dveh ločenih napadih, ki so pretresli Norveško, umoril 77 ljudi. Osem jih je v Oslu ubil z bombo, 69 drugih, večinoma najstnikov, pa je postrelil v mladinskem poletnem taboru na otoku Utoya. Njegov odvetnik Oeystein Storrvik ni hotel razpravljati o Breivikovih razlogih za izbiro priimka Hansen, enega od najpogostejših na Norveškem, in redkega imena Fjotolf. Po podatkih tamkaj- šnjega statističnega urada je v državi s petimi milijoni prebivalcev več kot 52.000 ljudi s priimkom Hansen, ime Fjotolf pa uporabljajo manj kot štirje ali nihče, še kažejo podatki. »Povedal mi je nekaj razlogov, a o tem nočem govoriti,« je povedal Storrvik. Po norveških zakonih si lahko ljudje uradno spremenijo ime, če to ne žali drugih in niti nosilcu ne povzroča škode.

Breivik ne obžaluje morije.

Kdaj se je Breivik odločil za to potezo, ni znano, je pa na njegovo novo ime registrirano podjetje Breivik Geofarm, kmetijsko podjetje, prek katerega je obsojenec dobil material za izdelavo bomb. Breivik je bil obsojen terorizma in naklepnega umora, obsodili so ga na najvišjo možno kazen, 21 let zapora, ki pa jo lahko podaljšujejo. Obžalovanja, ker je povzročil najhujšo morijo v povojni Norveški, ni izrazil nikoli.