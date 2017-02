Bratova puščica  za las mimo srca

Kar 250 kilometrov je moral prepotovati 24-letni Mansija Maraj, da je poiskal zdravniško pomoč: iz telesa so mu namreč štrlele velike puščice, ena je le za las zgrešila njegovo srce. Puščice je v Maraja izstrelil njegov starejši brat Tala, s katerim sta se sprla glede zemljišča. Ena se mu je zapičila v trebuh in poškodovala črevesje, z drugo ga je brat zadel v prsni koš, s tretjo pa v dlan, to si je ustreljeni nato izvlekel sam. Zgodilo se je v vasi Alirajpur v indijski zvezni državi Madža Pradeš, ustreljenega so morali z rikšo na treh kolesih po luknjasti cesti tri ure voziti v najbližjo bolnišnico, od tam pa so ga prepeljali v bolnišnico v mestu Indore, k sreči z reševalnim vozilom. Operacija je trajala več kot štiri ure, Maraj pa dobro okreva, pravijo zdravniki. Dr. Maniš Kaušal, ki ga je operiral, je povedal: »Ko je prišel v našo bolnišnico in sta mu iz prsi in trebuha štrleli puščici, smo bili šokirani. Bili sta zares globoko v njegovem telesu, na srečo ju nihče ni poskušal izpuliti, saj bi tako preluknjali črevesje ali pa poškodovali druge organe in bi pacient izkrvavel. Z veseljem lahko povem, da je bila operacija uspešna in pacientovo življenje ni več ogroženo.« Njegovega brata bodo najbrž obtožili poskusa umora.