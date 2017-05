Brata sta jo izmaličila z motiko

BEOGRAD – Kot vsa velika mesta ima tudi Beograd svoje temne in žalostne kotičke, kjer se zbirajo zapuščeni, brezposelni in brezdomni ljudje, marginalci. Eno takih je obrobje mesta, kjer se končuje območje železniške postaje in kjer na slepih tirih domujejo stari, zapuščeni vagoni. V enem od njih so 30. aprila našli zverinsko umorjeno žensko, za katero se je izkazalo, da je 37-letna Ivana Vučićević, brezdomka iz Zemuna. Domnevno naj bi se ukvarjala tudi s prostitucijo. Truplo je ležalo v mlaki krvi in je bilo pretepeno do nerazpoznavnosti, v bližini pa so našli tudi zločinski orodji – motiko in kamen. Bila je gola, njena glava je bila povsem izmaličena.



Najprej so domnevali, da so storilci migrantje, ki naj bi k žrtvi hodili po spolne storitve, a slab teden po zverinskem zločinu je srbski policiji uspelo prijeti osumljenca. To sta brata David Nikolić (21 let) in Đura Nika (20 let) iz Beograda, ki sta sicer starejša od sedmerice bratov, ki je policiji zaradi svojih zločinov že dobro znana. V Srbiji se še kako dobro spominjajo dogodka, ki sta ga zakrivila leta 2014 mlajša brata iz te družine, in sicer sta desetletni I. N. in enajstletni J. N. novembra 2014 napadla znanega književnika in televizijskega novinarja Raša Popova in ga brutalno pretepla zaradi zgolj 300 dinarjev, kar je dobra dva evra. Poleg tega sta že prej na podoben način oropala in pretepla upokojenca, ki je zaradi posledic umrl, zaradi ropov in nasilništva pa ju je policija obravnavala že več kot 300-krat, vendar jima zaradi mladoletnosti nihče nič ne more.



Kot kaže, pa bo roka pravice le dosegla zločinsko družino, saj so menda na kraju umora našli DNK-sledi obeh osumljencev. Poleg tega so v drugih kupejih poleg nesrečne Ivane bivali drugi brezdomci, od katerih je kdo zagotovo opazil kaj sumljivega. Prav od njih je policija tudi izvedela, da je žrtev v enem od desetih kupejev zapuščenega vagona bivala slab mesec. Bila je črnolasa in je zaradi bolezni nekoliko težje hodila, malce pred smrtjo pa jim je povedala, da se je sprla z očetom in jo je vrgel iz hiše, potem pa ni imela kam iti.