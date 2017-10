Brat strelca: Upam, da v njegovi glavi najdejo tumor

LAS VEGAS – »Upam, da v njegovi glavi najdejo tumor ali kar koli drugega. Če ne, smo vsi v težavah,« pravi Eric Paddock. Njegov brat Stephen je v Las Vegasu pred dnevi iz hotelske sobe streljal na ljudi na koncertu, jih umoril 58 ljudi, še okoli 500 pa ranil. Na koncu je sodil še sebi.

O bratu je povedal, da je bil zelo inteligenten in izjemno uspešen, grozljive zgodbe, ki jo je zakrivil, pa mu kar ne uspe dojeti. Pravi, da ni opazil nikakršnih znakov, ki bi kazali na to, da bi upokojeni računovodja lahko zagrešil kaj takega. Prepričan je, da se je moralo nekaj zgoditi: »Stevu se je moralo nekaj zgoditi. Ne iščem izgovorov, ampak nekaj se je moralo zgoditi, kar ga je pognalo tako daleč, da je zagrešil to dejanje. Kar koli se mu je zgodilo, se je v zadnjih mesecih.«

Nihče v družini ne more verjeti, da je Stephen to storil: »Mojega sina je dejanje izredno prizadelo, pa nima nič s tem.«

Steve naj bi skrbel za ljudi, ki jih je imel rad: »Meni je pomagal do premoženja. On mi je omogočil, da se bom lahko upokojil. Tak je bil Steve, kot ga mi poznamo. Mi, ljudje, ki jih je imel rad in je skrbel zanje.«

Motiv strelca še vedno ni znan.