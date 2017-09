Borislav in prijatelji drogirali ter skupinsko posilili najstnico

ZAGREB – Borislav G. (34) in njegovi prijatelji Mario B. (31), Milorad B. (32), Ivan H. (31) ter Tomislav B. (34) so deset let po zločinu, ki so ga zagrešili nad tedaj komaj16-letnim dekletom, izvedeli, kakšna bo njihova kazen. Za spolno izživljanje nad najstnico, ki so jo prej napili in ji dali heroin, skupinski seks pa dokumentirali na osemminutnem posnetku, ki je postal hitro dostopen na spletu, so dobili vsak po leto dni zapora.

»Fante sem poznala na videz. Tisti večer sem bila v lokalu s prijateljem Ivanom. Sedela sva in pila sok, nakar je on odšel na WC, jaz pa sem ostala sama. Ti fantje so prisedli in mi rekli, naj se jim pridružim na pijači. Pili smo. Z njimi sem odšla v toaletne prostore, kjer so se drogirali. Tudi sama sem potegnila črtico, zame je bilo to prvič. Eden od njih mi je obljubil 1000 kun za seks, a ko smo prišli v neko hišo, mi je v žilo vbrizgal heroin. Rekla sem, da ne želim seksati, in me je udaril. Poskusila sem pobegniti, a so me dohiteli in prisilili v skupinski seks. Iz strahu sem molčala, potem pa je moj fant videl posnetke na spletu,« je za Jutarnji list o svoji nočni mori povedala žrtev posilstva.