Boris, osumljen treh umorov, se je ustrelil

ŠIBENIK – V sredo okoli 16.30 se je zgodil strelski napad v Šibenik. Po poročanju 24sata je bilo streljanje usodno za zakonski par, star okrog 70 let, in nekdanjega telesnega stražarja kralja zagrebškega podzemlja Zlatka Bagarića Ivana Bajića Pajdo.

Z Borisom Luketo, osumljencem za trojni umor, so se policisti pogajali več kot štiri ure, saj je grozil s samomorom. Naposled se je ustrelil v usta, za njegovo življenje pa se v bolnišnici še borijo.

Sicer so v torek iz Dalmacije poročali še o eni tragediji. V Koločepskem kanalu v bližini Dubrovnika sta trčila ladja dubrovniške luške kapitanije in gumenjak. V trčenju so po zadnjih podatkih umrli trije ljudje.