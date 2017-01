Boksnil nosečo partnerico, ena od dvojčic umrla

Ziarye Freeman (19) je rodila v šestem mesecu nosečnosti (17 tednov prezgodaj). Obe dvojčici sta preživeli porod, a se je kasneje zapletlo. Ena od dvojčic je umrla.

Toda Freemanova je razkrila za Mirror, da jo je nosečo partner Jay Junior pretepal in boksnil v nosečniški trebuh. Jay Junior je to potrdil, a pravi, da je nikoli ni namerno (!) udaril v trebuh. Vse to menda zdaj obžaluje, sploh ker bo njegova malčica morala odrasti v razbiti družini, saj mu Ziarye najbrž zlorab ne bo odpustila.

Neposredne povezave med udarcem v trebuh in smrtjo otroka po strokovni oceni baje ni.