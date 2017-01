Bojana je smrt čakala med nakladanjem tovornjaka

TRST – V sredo zvečer se je pri tovarni Pasta Zara v industrijski coni v Miljah pri Trstu zgodila tragedija, v kateri je umrl Slovenec .

Kot poroča Primorski dnevnik, je šlo za 58-letnega Bojana Rizmalja iz Vodic pri Medvodah, avtoprevoznika, ki so ga med nakladanjem tovornjaka v glavo udarila vrata vozila. Ta so se sunkovito zaprla, verjetno prav zaradi močnega sunka burje, poročajo italijanski mediji. Ko je moški nakladal vozilo, je naenkrat močno zapihalo, vrata priklopnika pa so se zaprla in z vso sila treščila v nesrečnika. Udarec v glavo je bil usoden, moški je bil na mestu mrtev.

Policija je pod drobnogled vzela tudi posnetke videokamer, ki so nameščene v bližini, da bi ugotovili, kaj točno se je zgodilo.