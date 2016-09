Boj z osemmetrskimi valovi

PORT LOUIS – Mavricij v Indijskem oceanu je idealen kraj za potapljanje. Dvainpetdesetletni britanski par, Jeff in Julie Byrne, je bil prepričan, da bo tako, a so se tudi njune počitnice v nekem trenutku sprevrgle v pravo nočno moro.



Tisto jutro sta si še nadela potapljaško opremo, se vrgla v prijetno morje, ko pa sta slednjič prišla nazaj na površje, nikakor nista mogla najti čolna. Nato sta prestala sedemurno grozo. Sredi srdite tropske nevihte sta se bojevala celo z osemmetrskimi valovi in katastrofalno vidljivostjo.



Na srečo so ju reševalci še pravočasno našli, saj je Jeff že čutil, da se mu približujeta morska psa.



Po treh uspešnih potopih bi bil zanju kaj lahko usoden prav ta – četrti. Bila sta namreč s skupino turistov, ki so šli z gliserjem do otoka Quoin na severu Mavricija. Skupaj s francoskim vodnikom, neko Nemko in še enim Britancem so se takrat že potopili, a kaj ko jih je brez njihove vednosti zapustil čoln s preostalimi turisti. »Če bi to vedel, se ne bi potopil,« je dejal Jeff, človek, ki se je potopil že več kot 500-krat.



Po 30 minutah, ko se je vidljivost nenadoma poslabšala, jim je vodnik zaukazal, naj gredo proti površju. Ko so priplavali, so ugotovili, da tam ni njihovega čolna.



»Ostanite mirni!« je priporočal vodnik. Začel je piskati s piščalko. »Toda nihče nas ne sliši,« so že kmalu spoznali. Bili so sicer le 50 metrov od obale, ker pa se je vodnik zbal, da bi se porezali ob ostro skalovje, jim je zaukazal: »Plavajmo na drugo stran otoka!«



Takrat pa se je usulo z neba. Začelo jih je vleči proti odprtemu. Postalo je tako temačno, da so se komaj videli. Nemka je začela bruhati. V njihove izmučene kosti se je naselil – strah.



Ob petih popoldne so jih končno našli. Bili so dehidrirani in opečeni, a tudi živi.



»Vsi smo bili v solzah,« se je spominjala Julie. »Še dolgo potem smo se objemali in poljubljali.«



Medtem pa so mavricijske oblasti že začele raziskavo tega dogodka. Potapljaški agenciji DiveSail so že odvzeli licenco in jo obtožili suma malomarnega opravljanja dejavnosti. Obtožili so tudi kapitana čolna in francoskega vodnika.