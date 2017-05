Bo Ariana Grande plačala pogrebe žrtvam masakra?

MANCHESTER – Manchester je v ponedeljek zvečer pretresel teroristični napad. Salman Abedi (22) je sprožil eksploziv v preddverju dvorane, kjer je potekal koncert Ariane Grande (23), in pri tem ubil 22 ljudi, 59 pa je ranjenih. Pri tem je umrl tudi sam. Odgovornost za napad je sicer prevzela skrajna skupina Islamska država.

Ariana je, tako so zapisali na twitterju, plačala stroške pogrebov vsem 22 žrtvam, ki so po koncertu izgubile življenje. »Ariana je že navezala stik z družinami žrtev na koncertu. Plačala jim bo pogrebne stroške.« Po poročanju Daily Maila pevkin predstavnik za stike z javnostjo tega še ni komentiral. Ariana se je sicer po napadu odzvala na twitterju takole: »Strta sem. Iz dna srca, tako zelo mi je žal, nimam besed.«

Ariana bi v četrtek morala nastopiti v Londonu, vendar je nastop odpovedala, prav tako pa za nedoločen čas prekinila turnejo.

Že včeraj so kot prvo žrtev samomorilskega napada identificirali 18-letno Georgino Betthany Callander, ki je še v soboto tvitnila, kako navdušena je, da gre na Arianin koncert v Manchester, nato pa še 8-letno Saffie Rose Roussos in 26-letnega Johna Atkinsona.

UK media name first #Manchester victim as Georgina Callander - who met Ariana Grande at the exact arena in 2015https://t.co/W9pnHf4bb3 pic.twitter.com/IJegcfb6uf