Blizu Slovenije hudo pretepli 18-letnega prosilca za azil

KARLOVAC – Hrvaška policija je potrdila, da je več neznanih oseb v torek zvečer v Karlovcu preteplo 18-letnega iraškega državljana, ki je prosilec za azil na Hrvaškem. Zaradi hudih poškodb so najstnika morali prepeljati v klinični center v Zagrebu, kjer naj bi nesrečnega fanta tudi operirali, poročajo hrvaški mediji.

Napadeni najstnik je bil nameščen v domu za otroke in mlade v Karlovcu, kjer je čakal na rešitev svoje prošnje za azil na Hrvaškem. Napad se je zgodil na ulici v eni izmed karlovških sosesk. »Vsi smo v šoku, zaposleni in otroci v domu,« je dejala ravnateljica doma v Karlovcu Nataša Vučković Ivošević za novičarski kaportal.rtl.hr. V domu je še sedem prosilcev za azil.

Najstniku je hude poškodbe povzročilo več napadalcev, so zapisali na spletni strani karlovške policijske uprave. Kot so dodali, se je napad pripetil v torek nekaj po 21. uri.

Danes so karlovški policisti potrdili, da so prijeli 31- in 21-letnika ter mladoletnika, ki jih sumijo, da so »brez posebnega razloga« fizično napadli najstnika. Zaradi kaznivega dejanja težke telesne poškodbe bodo vsi trije danes končali v priporu, so dodali.

Hudo poškodovanega fanta so v torek zvečer najprej oskrbeli v karlovški bolnišnici, v kateri so danes pojasnili, da ima zlomljeno čeljust ter da so ga zaradi težke poškodbe prepeljali na kirurško operacijo v Zagreb.