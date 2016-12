Bivši Gordano usmrtil, na begu z njenim fantom?!

ALEKSINAC – Policija išče 51-letnega M. K., ki naj bi umoril Gordano J. (44) in truplo odvrgel iz avta. Pogrešan je tudi njen zdajšnji partner, poroča Kurir. Predvidevajo, da ga je ugrabil.

Truplo pokojne je našel mimoidoči, ki se je ravno odpravljal na njivo. Pravi, da je bila lepo urejena in negovana ženska, da je mrtva, pa je vedel, ker se ni premikala in je imela na rokah kri. S seboj ni imel telefona, zato je nemudoma stekel do bližnje prodajalne, od tam pa poklical policijo. Kar naenkrat je bilo na kraju polno policistov, on pa je dal izjavo. A veliko ni imel povedati, saj je le našel truplo.

Kot poročajo mediji, naj bi bila umorjena in njen krvnik deset let par, pred nekaj meseci pa se je njuna skupna pot končala. Znanci ne vedo, ali ji je grozil, znajo pa povedati, da jo je nenehno klical.

V ponedeljek je ob 16.30 odšla iz službe, on pa naj bi jo pričakal. Ker je imel pištolo, ga je ubogala in sedla v njegov avto. Še pred tem naj bi na isti način ugrabil njenega partnerja.