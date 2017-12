Berlin: Zaradi požara evakuirali eno glavnih železniških postaj

BERLIN – V nemški prestolnici Berlin so danes zaradi požara evakuirali eno od glavnih železniških postaj Zoologischer Garten. Kot so dejali predstavniki policije, je požar izbruhnil v ograjenem gradbišču in se nato razširil vse do peronov železniške postaje. Gasilci so morali rešiti 15 ljudi, ena oseba je bila ranjena, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Postajo, ki se nahaja v zahodnem delu mesta, so morali v celoti evakuirati. Prekinjen je bil tako lokalni kot regionalni železniški promet.

Med požarom je mimo železniške postaje peljal tudi vlak z 250 potniki, pri čemer je vlak ušel plamenom.