Begunec hotel napasti letališče: izdal ga je nakup za en evro

LEIPZIG – Sirski begunec, ki so ga v ponedeljek aretirali v Nemčiji, naj bi bil načrtoval napad na berlinsko letališče v imenu skrajne skupine Islamska država, je za nemško televizijo ARD potrdil direktor nemške obveščevalne službe Hans-Georg Maassen. Dodal je, da so v začetku septembra dobili namig, da Islamska država v Nemčiji načrtuje teroristični napad.

»Vse do minulega četrtka smo potrebovali, da smo ugotovili, kdo naj bi bil v Nemčiji za to odgovoren. Nato je bila obveščevalna služba sposobna, da je identificirala to osebo,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa v ponedeljek zvečer dejal Maassen. Kot je še povedal, so pred tem dobili informacije od tajnih služb, da je predvsem nameraval napasti vlake v Nemčiji, nato pa naj bi se osredinil na enega od berlinskih letališč. »Takoj smo začeli neprekinjeno opazovanje. Ugotovili smo, da je naslednji dan v trgovini za en evro kupil izdelke za vroče lepljenje. Nemudoma smo sprožili vse ukrepe za prijetje, saj smo domnevali, da bi to lahko bila zadnja kemikalija, ki jo potrebuje za izdelavo bombe,« je še dejal direktor nemške obveščevalne službe.

Po spodletelem policijskem posredovanju v soboto v Chemnitzu je nemška policija 22-letnega Džaberja Albakra prijela v ponedeljek v Leipzigu. V stanovanju v Chemnitzu, kjer je prebival ta sirski begunec, so preiskovalci našli 15 kilogramov razstreliva.