Balon strmoglavil med piramidami

KAIRO – Toplozračni balon, ki je prevažal tuje turiste nad znanim egiptovskim turističnim mestom Luksor, je strmoglavil, pri tem je en človek umrl, sedem je ranjenih. V košari je bilo 20 ljudi. Nesrečo je povzročil močan veter, ki je balon potisnil s poti nad starodavnim mestom, kjer so najbolj znane egiptovske piramide. Preostalih dvanajst turistov v nesreči ni bilo ranjenih. Drugi baloni, ki so vzleteli ob istem času, so pristali varno in brez težav. Egiptovska meteorološka agencija je tistega dne izdala opozorilo pred močnimi vetrovi, predvsem v delti Nila in na severu države.

Meteorologi so izdali opozorilo pred močnimi vetrovi.

To ni prva tovrstna nesreča v Egiptu, tista z največ smrtnimi žrtvami se je zgodila leta 2013 prav tako blizu Luksorja. Tedaj je balon, na katerih je bilo 19 tujih turistov, zagorel okoli 350 metrov nad tlemi in potem strmoglavil na polje sladkornega trsa. Leta 2016 je Egipt začasno prepovedal polete z baloni, ko se je v strmoglavljenju ranilo 22 kitajskih turistov. No, kmalu so jih spet dovolili, a so zaostrili varnostne pogoje, odtlej jih nadzorujejo kamere, baloni pa se ne smejo dvigniti višje od 2000 metrov.

Poleti z baloni nad Luksorjem so priljubljeni med turisti zaradi spektakularnega razgleda na piramide in svetišča. Navadno se začno pred svitom in turiste med drugim popeljejo nad slavno Dolino kraljev, kjer je pokopan tudi mladi faraon Tutankamon.