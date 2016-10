Babica treh vnukov tihotapila kokain.

Cheryl Cheatham iz Phoenixa v ameriški zvezni državi Arizona ima 63 let, je babica in redno čuva svoje tri vnuke. A zdaj bodo otroci nekaj časa brez varstva, babica je namreč v priporu – ker je po državi tihotapila več kot 500.000 dolarjev vreden kokain.



Cheathamovo so ujeli prejšnji teden, ko je z omamnim in dragocenim tovorom, spakiranim v dveh kovčkih, letela iz Las Vegasa v Detroit. Na letališču v Detroitu je čakala na prtljago, ki je z letala prihajala po tekočem traku, in pogledala več oznak, kot da ne bi poznala dveh kovčkov, s katerima je potem odšla, zato so oblasti postale sumničave in jo začele opazovati. Las Vegas slovi kot mesto, od koder nezakonite droge, kot sta kokain in heroin, vozijo v Detroit. Potem se je s taksijem, v katerega je sedla pred letališčem, odpravila v neki detroitski hotel, a se tam ni prijavila, temveč je sedla v enoprostorca s šoferjem. Policijski pes, ki ga uporabljajo za iskanje mamil, je začel opozarjati na vozilo, ki ga je v tistem trenutku policija ustavila in v prtljagi babice našla drogo – v dveh kovčkih je prenašala kar 17 kilogramov kokaina. Preiskovalci so postali sumničavi tudi v priporu, ko je Cheathamova prosila, da bi rada poklicala hčer, ko so ji vrnili mobilni telefon, pa je v imeniku izbrala številko pod imenom Ljubček (Loverboy), so sodniku povedali tožilci in še, da se številka ni ujemala s hčerkino.



Odvetniki Cheathamove poudarjajo, da ima 63-letnica kopico zdravstvenih težav, prosili so, da bi se vrnila v Arizono, kjer živi s hčerko in tremi vnuki. A je sodnik njihovo prošnjo zavrnil in sklenil, da bo kokainska babica, kot ji pravijo ameriški mediji, ostala v Michiganu. Obtožena je posedovanja kokaina z namenom nadaljnje prodaje, če jo bodo spoznali za krivo, ji grozi do deset let ječe. Kdo je Ljubček, oblasti še ne vedo.