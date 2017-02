Babica poškodovane dojenčice: Krstili smo jo v bolnišnici, če se zgodi najhujše

Slavica in Milomir. Foto: facebook Foto: facebook

PAMBUKOVICA – Poročali smo že o mali Milici, ki se je rodila 22-letnemu Milomirju Stankoviću in Slavici Vasić (18) . Toda družinsko srečanje se je po prepiru sprevrglo v pravo tragedijo, saj je Milomir komaj nekaj tednov staro Milico vrgel ob tla.

Slavičina mati Zorica Vasić pravi, da je stanje vnukinje Milice zelo resno, zato so jo v bolnišnici tudi krstili v primeru, da se zgodi najhujši scenarij.

»Vse je v božjih rokah, saj so zdravniki povedali, da so poškodbe naše Milice izredno hude,« je povedala pretresena Zorica. Deklica je sicer utrpela zlom lobanje in čeljusti ter možganske krvavitve.