Avtobus zgrmel na avto

MARMARIS – V bližini enega glavnih turških letovišč ob Sredozemskem morju Marmarisu je v nesreči avtobusa umrlo najmanj 23 ljudi, 11 jih je huje poškodovanih. Avtobus je prevažal okoli 40 turških turistov, v glavnem ženske in otroke, ki so si izlet najverjetneje privoščili v znamenju materinskega dneva, ki so ga v Turčiji praznovali v nedeljo.



Tragedija se je zgodila na ovinku, ki ga vozniku avtobusa ni uspelo speljati. Vozilo je zletelo s ceste in treščilo 15 metrov nižje na osebni avtomobil. Po podatkih, ki jih je javnosti sporočil guverner province Mugla, je v vozilu umrlo 20 ljudi. Njegov namestnik je pozneje povedal, da so umrle tudi tri osebe v osebnem avtu. Med žrtvami so tudi voznik avtobusa ter par, ki je organiziral potovanje. Vsi so bili turški državljani. Po poročanju agencije Anadolu naj bi bili na poti iz Izmirja.



Nesreča se je zgodila na goratem območju na prelazu Sakar, kjer ima cesta več ostrih ovinkov. Kot poročajo, je avtobus v ovinku prebil varnostno ograjo, padel 15 metrov globoko ter pristal na avtomobilu na nižje ležečem odseku ceste. Preiskava še poteka. Po prvih podatkih bi bile za padec avtobusa lahko krive nedelujoče zavore.