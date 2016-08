Avtobus padel v reko in v smrt odpeljal 22 ljudi

KATMANDU – V Nepalu je avtobus poln potnikov zapeljal v reko Trishuli, pri čemer je umrlo 22 ljudi. Nesreča se je zgodila v bližini vasi Chandi Bhanjyang, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Predstavnik lokalnih oblasti Chet Narayan Sharma Ghimire je dejal, da je bilo smrtnih žrtev sprva 21, vendar so reševalci kasneje odkrili še eno truplo, 16 potnikov pa so iz napol potopljenega avtobusa, ki je bil na poti v turistično mesto Pokhara, uspeli rešiti. Prepeljali so jih v lokalne bolnišnice.

»Skupina reševalcev bo avtobus potegnila iz vode in vzrok nesreče bomo raziskali,« je še dejal Ghimire.

Nesreče na nepalskih cestah so zaradi slabe infrastrukture in slabih vozil dokaj pogoste, velikokrat pa jim botruje tudi neprevidna vožnja.

Pretekli teden je prav tako v nesreči avtobusa, ki je zapeljal s ceste in zgrmel približno 500 metrov v globino, umrlo 25 ljudi.