Avstrija: neznanec v slovenskem mercedesu skušal ugrabiti 11-letnega fanta

WEYER – Kot poroča ORF, se je v Weyerju v Avstriji zgodil poskus ugrabitve, v katerega je bil vpleten neznanec v mercedesu s slovenskimi tablicami. 11-letnega fanta je menda skušal zvleči v vozilo, a se mu je ta k sreči izvil iz rok.

Domnevni ugrabitelj naj bi bil visok med 180 in 185 centimetri in star od 20 do 25 let.