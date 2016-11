Avstralki pogojna kazen za seks s psom

Avstralka, ki je trikrat seksala s svojim psom, da bi vzburila zdaj že nekdanjega partnerja Tristana, za to ni bila kaznovana, psihologu je povedala: »To je uničilo moje življenje.«



Jenna Louise Driscoll, 27-letna natakarica iz avstralskega Brisbana, se je borila s solzami, ko je okrožni sodnik povedal, da je dobila pogojno kazen, potem pa v olajšanju globoko izdihnila. »Vaše ravnanje je odvratno,« ji je povedal sodnik Terry Martin. S pitbul terierjem je seksala trikrat, januarja, marca in aprila leta 2014, pri tem se je snemala, posnetke pa je na njenem mobilniku našla policija, ko jo je preiskovala zaradi trgovanja z mamili. Ob branju razsodbe je sodnik povedal: »Očitno je, da ste prostovoljno sodelovali v spolnem odnosu s psom, in to zato, da bi spolno vzburili partnerja, ki je gledal to grozljivo dejanje.«



No, s pogojno kaznijo jo je odnesla tudi za trgovanje z drogami (z denarjem od prodaje marihuane si je plačevala najemnino in druge stroške), med sojenjem pa se je izkazalo še, da je z vilicami zabodla neko žensko in na ulici ugriznila otroka ter ga laže ranila. Toda njeni odvetniki trdijo, da je 27-letnica trpela, saj je bilo sojenje pod budnimi očmi novinarjev, in so sodišču celo predložili novinarske članke in seznam vseh zadetkov na spletu. Pri tem so se sklicevali na primer Harriet Wran, hčere nekdanjega premiera Novega Južnega Walesa, ko je sodnik upošteval veliko medijsko pozornost. A se sodnik Martin ni vdal, le malo sočutja je imel in je živčni rdečelaski povedal: »Sovražna publiciteta je rezultat vašega vedenja in ravnanja.«



Psihologu je povedala: »Kar sem naredila... Žal mi je. To mi je uničilo življenje.« Krivdo za očitana dejanja je priznala, sodnik pa je povedal, da bi, ne glede na to, ali ji je zares žal ali ne, zaporna kazen nanjo vplivala kvarno. V psihologovem poročilu je opisana kot izjemno zadržana in v zadregi, zaskrbljena, potrta. Otroštvo Driscollove je bilo disfunkcionalno, med odraščanjem je bila fizično in čustveno zlorabljena. Po odredbi sodišča bo morala redno opravljati teste za prisotnost mamil in ne bo smela zlorabljati prepovedanih substanc.